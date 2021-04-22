شكرا لقرائتكم خبر عن في 25 دولة.. الصحة العالمية تطلق مبادرة للقضاء على الملاريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم منظمة الصحة العالمية إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى وقف انتقال الملاريا في 25 دولة بحلول عام 2025، ومن المقرر إطلاق المبادرة في اليوم العالمي للملاريا في 25 أبريل.

ومن بين الدول التى تهدف المنظمة إلى جعلها خالية من الملاريا تايلاند وجنوب أفريقيا والسعودية، فيما ستتلقى الدول الـ 25 دعما متخصصا وتوجيهات فنية للمساعدة فى القضاء على المرض.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان أن دول منطقة ميكونج الكبرى فى جنوب شرق آسيا خطت بالفعل خطوات كبيرة، موضحة أن عدد الحالات فى المنطقة التي تضم كمبوديا والصين (إقليم يونان) ولاوس وميانمار وتايلاند وفيتنام انخفض بنسبة 97% بين عامى 2000 و2020.

وقالت منظمة الصحة إنه "بعد مرور أكثر من عام على الجائحة، لا تزال هناك اضطرابات كبيرة في الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا برزت كتحد خطير للاستجابات للملاريا في جميع أنحاء العالم.

وفي العديد من الدول، أدت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع إلى تأخير إيصال وسائل مكافحة البعوض، أو حملات رش المبيدات الحشرية في الأماكن المغلقة، كما توقفت خدمات تشخيص الملاريا وعلاجها.

وعلى الصعيد العالمي، اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن هناك 39 دولة وإقليما باتت خالية من الملاريا، فيما تم التصديق على خلو أحد عشر بلدا من الملاريا في السنوات العشرين الماضية.

وفي عام 2019، كان هناك ما يقدر بنحو 229 مليون حالة ملاريا في جميع أنحاء العالم، ووفقا لمنظمة الصحة، بلغ العدد التقديري للوفيات الناجمة عن الملاريا 409 آلاف حالة وفاة في هذا العام.