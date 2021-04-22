شكرا لقرائتكم خبر عن «البحرية الإندونيسية» تكشف معلومات جديدة حول غواصتها المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البحرية الإندونيسية اليوم الخميس، أنها تعتقد أن غواصتها العسكرية التي فقدت قبالة بالي، وعلى متنها 53 شخصا، تقع على عمق 700 متر تحت الماء.

وقال المتحدث باسم البحرية الأدميرال جوليوس ويدجوجونو: "نعتقد أنها على

عمق 600 إلى 700 متر"، مضيفا: "إنها مصممة للغوص لأعماق تتراوح بين 250 و500 متر، وما بعد ذلك يعد خطيرا"، فيما لم يُعرف بعد مصير 53 من أفراد الطاقم، بينما طلب الجيش مساعدة سنغافورة وأستراليا اللتين تملكان سفن إنقاذ.

وفُقد الاتصال بالغواصة "كيه آر آي نانجالا402-" ألمانية الصنع على بعد حوالى 95 كيلومترا شمالي بالي في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، خلال تدريبات على هجوم بالطوربيدات، وفقا لما ذكره مسؤولون.