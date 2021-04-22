واشنطن تخطر أنقرة بإخراجها رسميا من برنامج مقاتلات "إف 35"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن بلاده أخطرت تركيا بإخراجها رسميا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف 35".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن المسؤول ،الذي فضل عدم كشف اسمه، أن الإخطار يشير إلى فسخ مذكرة التفاهم المشتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين بالبرنامج في 2006، والتي وقعت عليها تركيا يوم 26 يناير/كانون ثان 2007، وعدم ضم تركيا لمذكرة التفاهم الجديدة.



وأضاف المسؤول أن مذكرة 2006 تم تحديثها مع الشركاء الثمانية المتبقين ولم يتم ضم مشاركين جدد إلى البرنامج.

تجدر الإشارة أن تركيا إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وإلى جانب تركيا تتكون الدول المشاركة في البرنامج من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وفي يوليو/تموز 2019، علقت الولايات المتحدة شراكة تركيا في المشروع بسبب تسلمها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".

وقررت تركيا في 2017، شراء منظومة "إس 400 " الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، بحسب المصدر نفسه.