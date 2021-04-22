سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقراره اليوم الخميس 22 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وشهدت التعاملات المصرفية، استقرار متوسط الجنيه المصري، اليوم الخميس، أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام الدينار الكويتي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني.

سعر الدولار في مصر

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، مستقرا اليوم الخميس، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الخميس، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 23 بنكا، منها البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والقاهرة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، لثالث يوم على التوالي، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

مؤشر "جي بي مورجان" للسندات

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت مؤسسة "جي بي مورجان" الأمريكية، عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.

وتأتي الخطوة تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن تدخل بلاده المؤشر بنحو 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%.

وأشار وزير المالية المصري إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.78 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.76 جنيه للشراء، و 21.91 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.78 جنيه للشراء، و22 جنيها للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلى نحو 51.82 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل نحو حو 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.

فاتورة استهلاك رمضان

ويرتفع حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان من كل عام بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

وقدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية قيمة استهلاك السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الرقم تصاعدا ملحوظا في فاتورة الاستهلاك في شهر رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ كانت لا تتجاوز 70 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) في 2020، وقرابة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 2019.