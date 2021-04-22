الخميس.. الملك سلمان يترأس وفد السعودية بقمة المناخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، وفد المملكة رفيه المستوى في قمة المناخ.



وتلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعوة من الرئس الأمريكي جو باين للمشاركة في تلك القمة الافتراضية التي تنطلق الخميس.

ومن المقرر أن يحضر 40 من قادة دول العالم قمة المناخ؛ حيث تستمر على مدى يومين، وتعد امتدادًا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.

وتأتي العاهل السعودي تأكيدًا لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي وامتداداً لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه ولي العهد مؤخراً في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.