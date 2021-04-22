شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرة أسئلة يوجهها حزب تركي معارض لحكومة أردوغان عن مصير الـ128 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، 10 أسئلة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، عن مصير الـ128 مليار دولار المفقودة.



وبينت جريدة «دوفار» التركية، أنه خلال المؤتمر الصحفي لحزب الشعب الجمهوري، قال فايق أوزتراك إنه «بدأ الانهيار في الاحتياطيات قبل وقت طويل من انتشار وباء كورونا.

وأضاف الحقائق واضحة. استخدمت حكومة أردوغان تحويلات الأمة في عملية بناء نظام وصاية الرجل الواحد، وأدى الوباء إلى تسريع ذوبان الاحتياطيات».