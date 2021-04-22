شكرا لقرائتكم تركيا البنتاغون يبلغ أنقرة رسمياً بطردها من مشروع F-35 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الولايات المتحدة أخطرت تركيا رسمياً بإخراجها من برنامج الطائرات المقاتلة F-35.

وقال مسؤول البنتاغون إن الولايات المتحدة أنهت مذكرة تفاهم في عام 2006 كانت قد وقعتها تسع دول شريكة، بما في ذلك تركيا. ووقع الشركاء الثمانية الباقون مذكرة تفاهم جديدة وتم إبلاغ أنقرة بالوضع الجديد.

ووقعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج على مذكرة التفاهم الأخيرة.

تركيا تسلمت أجزاء نظام إس-400 من روسيا

وكانت أنقرة قد طلبت أكثر من 100 طائرة شبح وتقوم بصنع أجزاء لإنتاجها، لكن تم حذفها من البرنامج في عام 2019 بعد أن اشترت أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400، والتي تقول واشنطن إنها تهدد مقاتلات إف -35.

وفي ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب أنظمة إس -400، مستهدفة صناعة الدفاع وكبار مسؤولي القطاع.

واستأجرت أنقرة شركة المحاماة الأميركية Arnold & Porter للضغط من أجل إعادة القبول في البرنامج.

وكانت تركيا والولايات المتحدة على خلاف حول مجموعة من القضايا في السنوات الأخيرة، من منظومة S-400s وآثارها إلى الخلافات في السياسة حول سوريا.