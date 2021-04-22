شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم بقانون تجميع البلازما الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، على إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته، وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع، ووضع تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.

وبمقتضى المادة "6"، ينشأ بالوزارة المختصة "الصحة"، مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وتتضمن أبرز اختصاصاته ما يلى:

- الإشراف الفنى على مراكز الدم.

- التفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فى مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمى.

- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحى المتصلة بعمليات الدم.

- تقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال بحرية البحث العلمى.