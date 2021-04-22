مصير مجهول.. البحرية الإندونيسية تحدد موقع الغواصة المفقودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البحرية الإندونيسية، أنها تعتقد أن غواصتها العسكرية المفقودة قبالة بالي وعلى متنها 53 شخصا تقع على عمق 700 متر تحت الماء.

وفُقد الاتصال بالغواصة "كيه آر آي نانجالا-402" ألمانية الصنع على بعد حوالى 95 كيلومترا شمالي بالي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء خلال تدريبات على هجوم بالطوربيدات، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقال المتحدث باسم البحرية الأدميرال جوليوس ويدجوجونو: "نعتقد أنها على عمق 600 إلى 700 متر".

وأضاف: "أنها مصممة للغوص لأعماق تتراوح بين 250 و500 متر، وما بعد ذلك يعد خطيرا".

ولم يُعرف بعد مصير 53 من أفراد الطاقم.

وقال الجيش الإندونيسي، الخميس، إنه طلب مساعدة سنغافورة وأستراليا اللتين تملكان سفن إنقاذ.