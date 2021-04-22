صحيفة تركية: كراهية أردوغان لحقوق المرأة تتجاوز كل شيء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال موقع صحيفة احوال التركية إن انسحاب تركيا من ميثاق حماية المرأة يعتبر هو أسوأ منعطف حتى الآن، من الصعب أن تجد شيئًا أكثر ازدراءاً من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئ بسحب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وفقاً لما يقوله ألون بن مير الكاتب في صحيفة جيروزاليم بوست.



واضافت انه تم الانتهاء من المعاهدة، التي تعرف باسم اتفاقية إسطنبول، في عام 2011 في مدينة إسطنبول، وتهدف إلى حماية الضحايا، ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي الأعمال البشعة ضد النساء. ويقول بن مير: "استضاف أردوغان التوقيع على المعاهدة، مما يجعل الأمر أكثر سخافة أنه سيكون الشخص الذي ينسحب منها - وهي خطوة حقيرة لا يتجاوزها إلا إعساره الأخلاقي. يجب ألا يسمح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمثل هذه المهزلة بالوقوف، والتي ستكون لها عواقب وخيمة ومأساوية على ما يقرب من نصف سكان تركيا. يجب عليهم تحذير أردوغان مباشرة من أن إلغاء تصديق تركيا على اتفاقية إسطنبول هو ببساطة غير مقبول وسيترتب عليه عواقب وخيمة."

في تركيا، حيث يخاطب أردوغان الناس باسم الألوهية، تواجه النساء والفتيات العنف القائم على النوع الاجتماعي كل يوم، كما لو أن مثل هذه الأعمال غير المفهومة يعاقب عليها الله. والمفارقة أن أردوغان يعتبر نفسه مسلمًا متدينًا، في حين أنه في الواقع لا يهتم كثيرًا بالألم الذي يلحقه بالآخرين.

في حين أن أفعال أردوغان الفظيعة ضد النساء لا تُغتفر، يبدو أن الرجال في أجزاء كثيرة من العالم يستمتعون بإساءة معاملة النساء لإرضاء تعصبهم، حيث يبدو أن إيذاء النساء هو الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها تأكيد رجولتهم.