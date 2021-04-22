شركة كندية تتهم تركيا بانتهاك الاتفاقيات الدولية

قررت شركة تعدين الذهب الكندية «Alamos Gold»، رفع دعوى قضائية لطلب تعويض قيمته مليار دولار ضد السلطات التركية، لعدم تجديدها تراخيص الشركة، ووضع يدها على المناجم الخاصة بالشركة.

وقالت الشركة إن السلطات التركية لم تجدد تراخيص عملها بمنجم ذهب جبل إيدا، فضلًا عن رفضها إصدار تصاريح لـ3 مناجم أخرى، وفقًا لموقع «آر تي جرتشاك» التركي.

وأكدت الشركة أن أنقرة انتهكت اتفاقية الاستثمار الثنائية مع هولندا، إذ تعود ملكيتها لشركة هولندية، وقالت إن الحجز على المناجم الخاصة بها غير مبرر وغير عادل.

وأوضحت أن قيمة التعويض الذي تطالب به تساوي قيمة أصولها في تركيا، وكشفت أن وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد يعمل مستشارًا استراتيجيًا ضمن فريق التقاضي الخاص بها