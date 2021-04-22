شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في قصف إرهابي بمقديشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب ستة آخرين في قصف استهدف العاصمة الصومالية مقديشو.

وأشارت وسائل إعلام صومالية اليوم، إلى سماع دوي انفجارات وقعت في مديرية حي بونطيري بمقديشو ناجمة عن قصف مدفعي، مشيرة إلى أن حركة "الشباب" الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعاني الصومال من وجود تشعبات أمنية وعشائرية معقدة في البلاد، بالإضافة إلى وجود "حركة الشباب" الأمر الذي يضيف المزيد من المصاعب الأمنية.