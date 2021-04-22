شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. مقتل شخص وخطف عدد من الطلاب على يد مسلحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل شخص وخطِف عدد ما زال غير محدد من طلاب جامعة في ولاية كادونا فى شمال نيجيريا، إثر عملية نفذها مسلحون.

وأوضح مسؤول أمني محلي بالولاية ، أن مسلحين هاجموا الجامعة وخطفوا طلابًا لكن عددهم غير محدد حتى الآن.

وتشنّ عصابات مسلّحة معروفة باسم "قطاع الطرق" في هذه المنطقة من نيجيريا عمليات منذ عدّة أشهر، تهدف إلى خطف تلامذة وطلاب من مؤسسات تعليمية للحصول على فدية، وكان قرابة 730 من الأطفال قد خطفوا منذ ديسمبر الماضي.