توريد 3 آلاف و287 طن قمح لصوامع التموين بالإسكندرية في موسم الحصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن صوامع المدينة استقبلت، الأربعاء، 3 آلاف و 287 طن و147 أردب قمح، وذلك خلال يومين منذ بدء موسم التوريد.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه جرى تشكيل ٦ لجان لاستلام القمح، تضم 6 جهات هي "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، جمعية القبانية، الجهات المسوقة"، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التموين.

ووفقًا لـ"سعد الله"، تبلغ سعة صومعة برج العرب 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط 60 ألف طن، وصومعة الناصرية 60 ألف طن.

وتوقع وكيل وزارة التموين بالإسكندرية زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي جرى اعتمادها من قبل وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح بالإسكندرية هذا العام تقدر بـ 74 ألف و702 فدان.

يذكر أن موسم توريد القمح يبدأ من ١٥ أبريل حتى ١٥ يوليو، إلا أنه هذا العام سيبدأ بالوجه البحري يوم ٢٠ أبريل بقرار وزاري، ويمتد ٣ أشهر نظرًا للظروف الجوية هذا العام، وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.