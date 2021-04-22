عبر الفيس بوك.. إعادة طفل لأسرته بعد تغيبه 3 سنوات بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تُسلم إحدى المؤسسات التي تعمل في رعاية الأطفال الأيتام، طفل إلى أسرته، وذلك بعد التعرف عليه، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقب مرور 3 سنوات على تغيبه.

وقال الشيخ محمد علي عمار رئيس مجلس إدارة جمعية الشروق لرعاية الأيتام بسمالوط، إن الطفل يدعى ( كريم سعيد شعراوي)، ويُعاني من ضعف النطق ومن مواليد محافظة الجيزة، وتسلمته عن طريق النيابة في عام 2018 "كفل لقيط لم يتوصل أحد لأهليته".

وأوضح رئيس الجمعية، أنه تم التواصل إلى أسرة الطفل عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مضيفا أن عملية التسليم ستُجرى عن طريق النيابة العامة ومركز الشرطة.