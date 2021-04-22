يوفرها صندوق التنمية المحلية.. 7 معايير للحصول على واحد من 30 ألف مشروعا خلال 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تسعى وزارة التنمية المحلية، من خلال صندوق التنمية المحلية إلى تنفيذ 30 ألف مشروعا ًصغيراً ومتناهي الصغر خلال السنوات الخمس القادمة.

وتبلغ قيمة التمويل المستهدف لتنفيذ هذه المشروعات نحو 200 مليون جنيه، سيتم منحها للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض من الصندوق بفائدة ميسرة.

وينشر الخليج 365، معايير تجعل المشروع قابلًا للتمويل على النحو التالي:

1- يعد الصندوق دراسة جدوى للمشروعات ويتحمل مصروفات إجراء هذه الدراسة.

2- تغطي عوائد المشروع أقساط القرض بعد سداد كافة تكاليف التشغيل.

3- تتيح فرص عمل أكثر خاصة للشباب والمرأة.

4- الأقل في التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة.

5- يتيح فرصاً للتكامل مع مشروعات تنموية أخرى على النطاق المحلي.

6- الأقصر في فترة استرداد القرض.

7- الأكثر محافظة على البيئة.

ويوفر صندوق التنمية المحلية، القروض لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للمساهمة في القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

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