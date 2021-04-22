15 سفيرا معينا يؤدون القسم أمام الملك بحضور ولي العهد

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ـ عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم كل من: الأمير سعود بن عبدالمحسن السفير المعين لدى جمهورية البرتغال، والسفير المعين لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي، والسفير المعين لدى جمهورية التشيك عبدالله الرشيد، والسفير المعين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، والسفير المعين لدى تركمانستان سعيد سويعد، والسفير المعين لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد، والسفير المعين لدى جمهورية طاجيكستان وليد الرشيدان، والسفير المعين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم الراضي، والسفير المعين لدى جمهورية ألبانيا فيصل حفظي، والسفير المعين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان، والسفير المعين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل البقمي، والسفير المعين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية تشاد عامر الشهري، والسفير المعين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري، والسفيرة المعينة لدى مملكة السويد إيناس الشهوان، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

كما حضر أداء القسم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.