واشنطن تعرب عن مخاوفها من سلوك إيران في المنطقة

المناطق - واس

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أنه لدى الولايات المتحدة خلافات عميقة، ومخاوف عندما يتعلق الأمر بسلوك إيران.

وقال برايس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إنه لا ينبغي لطهران أن تتوهم بأننا سوف نتوانى عن جهودنا لمحاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، ودعم الوكلاء في المنطقة.

وأبان أنه لا يوجد شيء في خطة العمل الشاملة المشتركة ينص على أن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى في جميع أنحاء العالم لا يمكنها فرض عقوبات لمحاسبة إيران على مجالات أخرى من سلوكها الخبيث، وتأثيرها الخبيث.