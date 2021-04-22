إطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونا الإسرائيلي

ونقلت إذاعة "كان" ووكالة "رويترز" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة أبو قرينات في النقب بالقرب من ديمونا، ويجري التحقيق في التفاصيل.

وأكدت وكالة "رويترز" سماع دوي انفجار على بعد حوالي 90 كيلومترا عن أبو قرينات قبل دقائق من رسالة نصية أرسلها الجيش الإسرائيلي، بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الحديث يدور عن "حدث غير عادي".