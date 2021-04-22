شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الغش فى الميزان.. الحبس والغرامة عقوبة استخدام أجهزة وزن غير معتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.

وفيما يلى نستعرض العقوبات المنصوص عليها بشأن مخالفة استخدام الأجهزة غير المتعمدة.

ووفقا للقانون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل شخص طبيعي يخالف أحكام المواد (3) فقرة أخيرة، (4) ، (6) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التى تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .

وتنص المادة (4) على:

يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :

تصميم طراز جهاز .

إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .

تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .

إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .

استخدام جهاز .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة.

وتنص المادة (6) على :

لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المطلوبة في هذا الشأن.