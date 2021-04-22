محمد الفلاح - إيران تضيف أجهزة متطورة في نطنز.. وتخطط للمزيد

الخميس 22 أبريل 2021

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في منشأة تخصيب اليورانيوم المقامة تحت الأرض في نطنز وتخطط لإضافة المزيد، لتزيد انتهاكاتها لقيود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى.



وقال تقرير الوكالة، الذي اطلعت عليه "رويترز"، إلى الدول الأعضاء إنه "في 21 من أبريل 2021، تحققت الوكالة في منشأة تخصيب الوقود (في نطنز) من أنه تم تركيب 6 مجموعات تضم ما يصل إلى 1044 جهاز طرد مركزي آي.آر-2إم، ومجموعتين تضمان ما يصل إلى 348 جهاز طرد مركزي آي.آر-4.. بعضها قيد الاستخدام". واطلعت رويترز على التقرير.

يشار إلى أن تقرير سابق للوكالة في الأول من أبريل كان ذكر أن إيران تستخدم 696 جهاز تخصيب من النوع آي.آر-2إم و174 جهازاً من النوع آي.آر-4 في منشأة نطنز.