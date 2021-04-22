شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكي: إيران تقدم للحوثيين دعما «فتاكا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، تيم ليندركينج أمس الأربعاء، على أن دعم إيران لحركة الحوثي اليمنية «كبير جدا وفتاك»، ووصف المعركة التي تدور حول منطقة مأرب الغنية بالغاز في اليمن بأنها «أكبر تهديد لجهود السلام».

وقال ليندركينج «إن إيران تدعم الحوثيين بطرق عديدة»، منها من خلال التدريب وتزويدهم بدعم فتاك ومساعدتهم على «صقل» برامجهم للطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب شهادته بجلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، ويضيف: «للأسف، كل هذا يحدث آثارا قوية للغاية حيث نرى المزيد والمزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية، وربما دول أخرى، أكثر دقة وأشد فتكا، ولذا، فإن هذا مبعث قلق شديد بالنسبة لنا».

وفيما تزعم طهران «أنها لا تدعم الميليشيات الانقلابية»، أضاف المبعوث الأمريكي الخاص باليمن «دعم إيران للحوثيين كبير جدا وفتاك».

وقال ليندركينج «اعتراض السفن صعب للغاية، بكل وضوح، نريد أن ينضم إلينا شركاؤنا الدوليون، نريد من الدول مثل سلطنة عمان أن تساعد في ضمان بقاء حدودها مغلقة أمام أي نوع من هذا التهريب من إيران».

وقال ليندركينج «سنرحب بقيام إيران بدور بناء، إذا كانوا على استعداد لذلك، لم نلحظ أي مؤشر على ذلك».

وتصاعد القتال في الأيام الماضية مع مواصلة الحوثيين الهجوم على مأرب، الذي تسعى من خلاله الميليشيات لاستخدام ملايين النازحين كورقة ضغط بأي مفاوضات سياسية في المستقبل، وفقا لأوامر «ملالي طهران».

وقال ليندركينج «هذا الهجوم هو أكبر تهديد لجهود السلام، وله أيضا تداعيات إنسانية مدمرة، إذا لم نوقف القتال في مأرب الآن، فسيؤدي إلى موجة أكبر من المعارك والاضطرابات».

وأضاف: «إننا نلاحظ هذا بالفعل من خلال تزايد الهجمات على جبهات أخرى، وزيادة كبيرة في الضربات الجوية والمزيد من هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية وغيرها في السعودية».