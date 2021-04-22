شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف الجيش الوطني اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من قِبل إيران، من خلال كمين محكم في جبهة المشجح غرب مأرب، مما ألحق بالحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أمس، أنه تم استدراج مجاميع من الميليشيات إلى كمين محكم في جبهة المشجح قبل أن يطبقوا عليها الحصار ويوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح، وأضاف أن «مقاتلي الجيش الوطني استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة، كانت بحوزة عناصر الميليشيا».

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة غرب مأرب، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثي.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن «تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني، خلال مراسم تشييع نائبه محمد حجازي، اعتراف رسمي جديد من النظام الإيراني بالمشاركة الميدانية في الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن منذ ستة أعوام».

وبيَّن الإرياني أن تلك التصريحات تؤكد انخراط فيلق القدس الإيراني في القتال إلى جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة لتهريب الأسلحة والخبراء‏ والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتؤكد انتهاكها القوانين والمواثيق الدولية بالتدخل في شئون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية‏.