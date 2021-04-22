دوي صافرات الإنذار بمنطقة النقب جنوبي إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، فجر اليوم الخميس، في قرية بالقرب من مفاعل ديمونة جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إن صافرات الإنذار دوت في أبو قرينات" وهي بلدة بدوية جنوب النقب في جنوبي إسرائيل، قريبة من مفاعل ديمونة النووي.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن تفاصيل الواقعة قيد البحث والتدقيق، فيما قالت إذاعته إنه لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار.

من ناحية أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضاً، والقناة الإخبارية الإسرائيلية (13) إنه لم يتم اطلاق أي صواريخ من قطاع غزة.

لكن المحطات الإخبارية الإسرائيلية لم توضح أسباب انفجار ضخم سمع صوته في عدد من المدن بينها القدس بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار، وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب.