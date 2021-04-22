أوكرانيا تطالب بخطوات ملموسة لـ"ردع روسيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت أوكرانيا عبر وزير خارجيتها، بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة لردع روسيا، وذلك خوفا من عملية عسكرية جديدة في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه "لا معلومات لدينا بشأن اعتزام روسيا شن عملية عسكرية جديدة على أراضي بلادنا".

وطالب في تصريحات صحفية الشركاء الدوليين باتخاذ خطوات ملموسة لردع روسيا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني عن أن بلاده لم تتلق أي رد من روسيا على عرض ترتيب لقاء بين رئيسي البلدين.

والإثنين الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عقب اجتماع مع وزراء خارجية التكتل، إن أكثر من 150 ألف جندي روسي يحتشدون على حدود أوكرانيا وفي القرم التي ضمتها روسيا إليها.