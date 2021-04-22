عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صافرات الإنذار تدوي قرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي.. وانفجارات بمناطق مختلفة

الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة ”أبو قرينات“ بجنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونة النووي يوم الخميس، فيما سُمع دوي انفجار في عدد من المناطق.



ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل.

وبشكل عام تنطلق مثل هذه الصافرات للتحذير من الهجمات الصاروخية.

وأشارت وكالة ”رويترز“ إلى سماع صوت انفجار على بعد حوالي 90 كيلومترا عن ”أبو قرينات“ قبل دقائق من إعلان الجيش.

وفي السياق، تداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن سماعهم دوي انفجار في عدد من مناطق القدس والضفة الغربية.

ونشر الناشطون مقاطع فيديو وثقوا فيها لحظة سماعهم دوي انفجار.

وتضاربت الروايات حول حقيقة ما حصل، فيما قال البعض إن الصوت ناجم عن صاروخ من غزة.