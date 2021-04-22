عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن بعد 100 يوم بالرئاسة: حققنا إنجازا عظيما

الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أبرز الإنجازات التي حققتها إدارته خلال الـ 100 يوم الأولى من عملها، لافتا إلى أنه تم "تجاوز الهدف" الذي وضعته إدارته لتلك الفترة، بتوزيعها 200 مليون جرعة من لقاح كورونا.



وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "إنه إنجاز عظيم.. كنا نعمل بسرعة، إذ كان يتطلب إنجاز مثل هذا الأمر نحو 7 أشهر لنصل إلى 200 مليون جرعة.. بعض الخبراء قالوا إن جهود التلقيح أنقذت حياة عشرات الآلاف من الأمريكيين".

وتابع: "فخور بعمل إدارتي لتطعيم أمريكا، وفخور بالشعب الأمريكي والذين تطوعوا لمساعدتي بأخذ المسنين للتلقيح، والجيش والحرس الوطني والمسؤولين المحليين الذين قادوا كل هذا بسلاسة، بالإضافة إلى المتقاعدين في مجال الصحة الذين عملوا على تلقيح الناس بمجتمعاتهم".

واعتبر بايدن أن هذا "إنجاز أمريكي وعرض قوي للاتحاد.. عندما نتحد معا كشعب واحد لهدف واحد دائما ننجح، ولذلك دخلنا مرحلة جديدة بالتطعيم".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه بدءا من الاثنين المقبل، تنفيذا لأوامره في الخميس ولاية، فإن من هم أكبر من 60 عاما سيتلقون اللقاحات.

تطعيم الجميع

وتابع: "الأشهر الـ3 الأولى من برنامج التلقيح ركزت على استهداف الأشخاص المعرضين للخطر.. وهدفنا الآن هو الوصول إلى الجميع".

وأشار إلى أنه اعتبارا من الأحد الماضي، فإن أكثر من 50 بالمئة من الأمريكيين البالغين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، لافتا إلى أنه تم التركيز على المسنين ومن هم فوق 65 عاما، كونهم يشكلون النسبة الأكبر ممن توفوا بفيروس كورونا.

وأضاف بايدن: "بدءا من غدا سنصل إلى 80 بالمئة ممن هم فوق الـ65 عاما.. وهدفنا هو تلقيح كل الأمريكيين".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن البلاد شهدت انخفاضا بالوفيات لمن هم فوق الـ65 عاما، موضحا أن نسبة الانخفاض بلغت 80 بالمئة.

كما تطرق لبرنامج التلقيح الذي تم تخصيصه للمعلمين وسائقي الحافلات، لجعل عودة الطلاب للمدارس أكثر أمنا وسهولة.