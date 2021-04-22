شكرا لقرائتكم روسيا تطرد 10 دبلوماسيين أميركيين.. قبل هذا التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أنّ الدبلوماسيين الأميركيين العشرة الذين تقرر طردهم رداً على طرد دبلوماسيين لها في واشنطن، يتعيّن عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل 21 أيار/مايو.

واستدعي مسؤول كبير بالسفارة الأميركية إلى وزارة الخارجية الروسية حيث تم تسليمه مذكرة "تفيد بأن عشرة موظفين بالسفارة غير مرغوب فيهم" ويتعين عليهم "مغادرة أراضينا قبل 21 أيار/مايو"، وفق بيان صادر عن الوزارة الروسية.

إلى ذلك، قالت موسكو إنّ "هذا الإجراء يشكّل ردا (طبقا لمبدأ) التعامل بالمثل، على الأعمال العدائية للجانب الأميركي بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك"، محذرة من أن "خطوات أخرى ستتبع".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد طردت الأسبوع الماضي عشرة موظفين في السفارة الروسية بواشنطن، اتهم بعضهم بأنهم ينتمون إلى أجهزة استخبارية.

وتتهم واشنطن موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 وبالمسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الواسع عبر برنامج "سولارويندز" في 2020. وتنفي موسكو أي مسؤولية لها.