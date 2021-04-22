شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية الأحزاب يشاركون فى لقاء تحضيرى للحوار المصرى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ في جلسة الحوار التي عقدت بدعوى من من القس الدكتور أندريا زكي رئيس الهيئة القبطية ورئيس الطائفة الإنجيلية لتبادل الآراء و التباحث حول كيفية بدء حوار دولي شامل عن طريق المؤسسات التشريعية والمجتمع المدني لإظهار الصورة الحقيقية عما يتم في مصر من تنمية شاملة و البناء الديموقراطي و حقوق الإنسان.

شارك فى جلسة الحوار كلا من النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والنائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة و السياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والنائب يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، والنائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيريني عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، و سميرة لوكا مدير الحوار المصري الدولي بهيئة الطائفة الإنجيلية، و هاني لبيب رئيس تحرير مبتدا، والدكتورة نادية حليم دكتور معهد البحوث الاجتماعية و الجنائية، و سميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار.

واتفق الحضور على أن يكون أي حوار مع المجتمع الدولي على أساس التعاون المشترك بين الدول والاهتمام بحقوق الإنسان، وألا يكون ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما تم الاتفاق على أن يتم إبراز دور مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب، وأن ما يتم في مصر من تنمية و تقدم في كافة المجالات يجب أن يصل لكل الجهات و المؤسسات الدولية بالصورة الصحيحة.



