شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تستكمل "نواب بتفيد نواب" لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استكمال برنامج نواب بتفيد نواب، وقد قام بالتدريب إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، وذلك لنقل الخبرات الميدانية لنواب التنسيقية من مجلسي النواب والشيوخ.

ويأتي البرنامج انطلاقًا من شعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد" والتي تقوم علي التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية وتبادل الخبرات السياسية بين أعضاء التنسيقية.