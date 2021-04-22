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تنسيقية شباب الأحزاب تستكمل "نواب بتفيد نواب" لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ

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القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استكمال برنامج نواب بتفيد نواب، وقد قام بالتدريب إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، وذلك لنقل الخبرات الميدانية لنواب التنسيقية من مجلسي النواب والشيوخ.

 

ويأتي البرنامج انطلاقًا من شعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد" والتي تقوم علي التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية وتبادل الخبرات السياسية بين أعضاء التنسيقية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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