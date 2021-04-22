سوريا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

أعلنت سوريا مساء الأربعاء تسجيل أعلى عدد وفيات يومي بفيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بالفيروس في نهاية مارس 2020، مشيرة إلى تسجيل 15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في سورية يرتفع مع عودة ارتفاع عدد المصابين.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 1483 حالة.

كما أفاد البيان بتسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2158.