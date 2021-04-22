الشائعات لرفع معنويات الحوثيين في مأرب

لجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية المهزومة مجددًا إلى بث ونشر الأخبار والشائعات لتعزيز معنويات عناصرها المنهارة، وفشل وعودها التي قطعتها لإيران وأنصارها المخدوعين بعدم صوم رمضان إلا في مأرب. حيث نشرت خلال اليومين الماضيين جملة من الأخبار الكاذبة عبر نشطائها وصفحات مواقعها الحكومية غير الرسمية تتحدث عن تقدمات وهمية. وروجت ميليشيات الحوثيين بأن مرتزقتها يتجهون لتطويق مدينة مأرب من المدخلين الغربي والجنوبي، بالإضافة إلى استكمال السيطرة على سلسة جبال «البلق» المطلة على سد وادي مأرب ومواجهتهم لقوات الشرعية عبر قيامهم بتزوير الوثائق. وقد دفع تحول قوات الشرعية الحكومية في جبهات القتال مؤخرا من حالة الدفاع إلى الهجوم ومفاجأتهم للحوثيين في عدد من المواقع والمعارك، الحوثيين للترويج لهذه الشائعات والأكاذيب. أبرز الشائعات - الترويج بأن ميليشياتها تتجه لتطويق مدينة مأرب من المدخلين الغربي والجنوبي. - الترويج بأن عناصرها استكملوا السيطرة على سلسلة جبال البلق المطلة على سد مأرب. - الترويج لأخبار كاذبة بأن طيران التحالف قصف 14 غارة على مديرية الوادي. - الترويج لاشتباكات ومواجهات داخل مدينة مأرب وخارجها والحديث أن الوضع خرج عن السيطرة. - الترويج لشائعات وتزوير وثيقة مفبركة عن أن سيف الشدادي لم يتوفي بفيروس كورونا.



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