الفلبين ترسل قوات لبحر الصين

وقالت القوة، إن أربع سفن وطائرة تابعة لقوات خفر السواحل وخمسة قوارب من مكتب المصايد والموارد المائية ضمن القوات الإضافية التي تم نشرها لتعزيز «دوريات السيادة» في بحر الصين الجنوبي.
وأضافت القوة أن المجموعة البحرية بالشرطة الوطنية سترسل أيضا زوارق عالية السرعة وقوارب مطاطية من أجل تطبيق القانون البحري في المناطق الساحلية بالقرب من الأراضي المتنازع عليها.
وكان الجيش قد نشر في وقت سابق سفنا بحرية إضافية في بحر الصين الجنوبي، عقب رصد أكثر من 200 قارب صيد صيني قبالة شعب وايت صن المرجانية، التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين. واحتجت الفلبين على وجود سفن الصين، التي يتردد أن أفرادا من البحرية الصينية كانوا يقومون بقيادتها.
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