لجنة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن بلاده على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين في كافة المجالات، ودعم كافة الإجراءات التي تؤدي لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع أطر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وقال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحسب ما أفادت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنهم سيعلمون بكل جهد على زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات.

وأشار إلى الملفات العديدة التي ناقشها، خلال زيارته إلى طرابلس، الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، والتي كان من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.