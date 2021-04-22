لجنة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا

وقال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحسب ما أفادت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنهم سيعلمون بكل جهد على زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات.
وأشار إلى الملفات العديدة التي ناقشها، خلال زيارته إلى طرابلس، الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، والتي كان من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
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