شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزمى: لقاء وفد التنسيقية بوزيرة التضامن كان مثمرا.. وبروتوكول تعاون قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأنشطة والبرامج التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعى مهمة لتنمية المجتمع وبناء الإنسان المصرى، حيث تهتم بمشاكل المواطن اليومية وتتصدى لها، مؤكدا أنه من الأهمية أن تجرى زيارة وفد التنسيقية للوزارة.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن اللقاء كان مثمرا ومفيدا للغاية، حيث إن أفكار الشباب ترى النور ويجرى طرحها على الوزيرة في لقاء امتد لأكثر من أربعة ساعات، مردفا: "سمعنا كل المشاركات التي تتم من رعاية الأسر والمواطنين".

وأوضح، أنه جرى طرح الأفكار والمشكلات التي نشعر بها مع أهالينا، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل مجهودا عظيما، وكان اللقاء مثمرا وتم الحديث عن كافة الموضوعات، وكيفية مساهمة شباب التنسيقية في تنمية دور الرعاية وتوقيع بروتوكولات للتعاون ليحدث تكامل وصلة مباشرة بين احتياجات المواطنين والخدمات التي تقدمها الوزارة، وسيجرى الإعلان عن بروتوكول قريبا ويكون مفيدا للتصدى للمشكلات ووضع حلول جذرية لها. وكانت التقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى بوفدِ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة.

وضم وفد التنسيقية عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب المحافظين ولجان المنسقين والحماية الاجتماعية والتنظيم بالتنسيقية، وشمل الوفد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والنائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الإعلامى للتنسيقية، وشيرين فتحى عضو التنسيقية والمستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، ونجوى إبراهيم عضو التنسيقية.

ورحبت وزيرة التضامن فى بداية اللقاء بالوفد، مؤكدة أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة فى كل وقت والمجال مفتوح للتعاون في مختلف المجالات خاصة أن الوزارة معنية بخدمة المجتمعات المحلية وتمكين مختلف الفئات الأولى بالرعاية والحماية.