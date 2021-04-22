شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تنسيقية الأحزاب": الكثير من شباب الجامعات لا يعرفون شيئا عن دور الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عن الاجتماع بوزيرة التضامن الاجتماعى، إن التنسيقية كانت تراقب الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وكانت توصل صوت الجمعيات لوزارة التضامن وتحاول حلها، وتحدثت الوزيرة عن الدور الذى تقدمه مما يراه الناس وما لا يصل إليهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج الحقيقة على قناة إكسترا نيوز: إن شباب الجامعة لا يعرفون شيئا عن دور وزارة التضامن وعدد من الوزارات الأخرى، مشيرا إلى شباب الجامعات لديهم الكثير من المبادرات، وتعمل التنسيقية على ربط المبادرات بوزارة التضامن، مشيرا إلى مبادرات وزارة التضامن لذوى القدرات بالجامعات، وقروض ميسرة للمشروعات الضغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف، أن جائحة كورونا عطلت الكثير من المبادرات، موضحا أن الشباب لا تعرف المهام الوظيفية لعدد من الوزارات، وسنقوم بعمل ورش وحلقات للتعريف بدور الوزارات وما تقدمه الدولة للشباب.

وكانت التقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى بوفدِ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة.

وضم وفد التنسيقية عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب المحافظين ولجان المنسقين والحماية الاجتماعية والتنظيم بالتنسيقية، وشمل الوفد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والنائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الإعلامى للتنسيقية، وشيرين فتحى عضو التنسيقية والمستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، ونجوى إبراهيم عضو التنسيقية.

ورحبت وزيرة التضامن فى بداية اللقاء بالوفد، مؤكدة أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة فى كل وقت والمجال مفتوح للتعاون في مختلف المجالات خاصة أن الوزارة معنية بخدمة المجتمعات المحلية وتمكين مختلف الفئات الأولى بالرعاية والحماية.

واستعرضت وزيرة التضامن مجالات العمل المختلفة التى تقوم بها الوزارة، كما سردت الكيانات التي تقع تحت إشراف الوزارة، وأوضحت أن الوزارة تثمن الشراكة مع كافة الجهات من أجل المساهمة في الجهود التنموية المختلفة التي تصب في مجملها لتحقيق ما تصبو إليه القيادة السياسية من نهضة في كافة المجالات ومن تعزيز بناء الإنسان والاستثمار في المورد البشري.