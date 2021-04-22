شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعي وكيل لجنة الصحة بالمجلس: فقدنا عالما جليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه عزاء لأسرة الدكتور أحمد عبد العزيز عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ورئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني والذي وافته المنية اليوم.

وأكد عبد الرازق: "إننا فقدنا زميلاً فاضلاً وعالمًا كبيرًا مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان".