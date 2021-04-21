شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم إطلاق محطتها الفضائية بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال دميتري روجوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، إن بلاده مستعدة للبدء في بناء محطتها الفضائية الخاصة لإطلاقها في المدار بحلول عام 2030 إذا أعطى الرئيس فلاديمير بوتين الضوء الأخضر للخطوة.

وسيمثل المشروع بداية فصل جديد في عمليات استكشاف الفضاء الروسية ونهاية لأكثر من عقدين شهدا تعاونا وثيقا مع الولايات المتحدة على متن المحطة الفضائية الدولية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن روجوزين قوله: "إذا تمكنا في 2030، بما يتسق مع خططنا، من وضعها في المدار ستكون تلك انفراجة عملاقة... لدينا إرادة لاتخاذ خطوة جديدة في عالم استكشاف الفضاء".

وقال يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء لمحطة تلفزيون روسية مطلع الأسبوع، إن موسكو سترسل إخطارا للشركاء في المحطة الفضائية الدولية بأنها ستنسحب منها اعتبارا من عام 2025.