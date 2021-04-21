شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على شركتين مملوكتين لبورما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة، فرض مزيد من الإجراءات لتقييد وصول النظام العسكري البورمي إلى ‏الموارد الاقتصادية الرئيسة من خلال تصنيف شركة ميانمار للأخشاب (‏MTE‏) ومؤسسة ‏ميانمار بيرل (‏MPE‏) بموجب الأمر التنفيذي رقم 14014.‏

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي اليوم، أنه بموجب هذا الإجراء تُحظر جميع ‏المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تنطوي ‏على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين. ‏

وأشارت إلى أن هذه العقوبات تستهدف الموارد الاقتصادية الرئيسة للنظام العسكري البورمي ‏الذي يقمع بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البلاد والمسؤول عن الهجمات العنيفة ‏والقاتلة المستمرة ضد شعب بورما ، بما في ذلك قتل الأطفال.‏