شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على شركتين مملوكتين لبورما والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة، فرض مزيد من الإجراءات لتقييد وصول النظام العسكري البورمي إلى الموارد الاقتصادية الرئيسة من خلال تصنيف شركة ميانمار للأخشاب (MTE) ومؤسسة ميانمار بيرل (MPE) بموجب الأمر التنفيذي رقم 14014.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي اليوم، أنه بموجب هذا الإجراء تُحظر جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تستهدف الموارد الاقتصادية الرئيسة للنظام العسكري البورمي الذي يقمع بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البلاد والمسؤول عن الهجمات العنيفة والقاتلة المستمرة ضد شعب بورما ، بما في ذلك قتل الأطفال.