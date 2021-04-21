بريطانيا تطور علاجات لكورونا يمكن تناولها فـي المنزل

■ عقوبات على مروجي إشاعات كورونا بالسعودية

■ اليمن يبدأ حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا

■ مصر تتلقى 500 ألف جرعة جديدة من «سينوفارم»

■ مناشدات لتوفير الأوكسجين بمستشفيات السودان

■ فلسطين تشتري جرعات إضافية من «فايزر» و«سبوتنيك5»

■ الأرجنتين تبدأ إنتاج لقاحات «سبوتنيك5»

■ هولندا تخفف إجراءات العزل العام أواخر الشهر

■ تركيا تسجل حصيلة وفيات لم تحدث منذ بدء الجائحة

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

■■ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده بدأت البحث عن مضادات فيروسية لعلاج “كوفيد19”، وتهدف إلى الحصول على علاجين فعالين على الأقل يمكن استخدامهما في المنازل بحلول نهاية العام، وأشاد جونسون بظهور لقاحات “كوفيد19” والاختبارات المنتظمة كمفاتيح لاستعادة الحياة الطبيعية بحلول الصيف، لكن حكومته تدعم أيضا البحث في العلاجات للمساعدة في مكافحة الوباء. ■■

في السياق قالت مسؤولة بشركة أسترازينيكا بالنمسا في مقابلة إن من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من مرض كورونا، مُخصصة لمكافحة السلالة التي تم توثيقها في جنوب إفريقيا جاهزة بنهاية العام الجاري، وقالت سارة وولترز مديرة أسترازينيكا في النمسا لصحيفة كوريير إن الدراسات التي تشير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقل فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب إفريقيا “ضئيلة بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية منها”. وأضافت “في الوقت نفسه بدأت أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تعديلات على اللقاح، خاصة بسلالة جنوب إفريقيا ونحن نتوقع أن يكون جاهزا بنهاية العام إذا ما تطلب الأمر”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 143 مليونا و543 ألفا و719 حالة.

خليجيا، أعلن جهاز الأمن العام السعودي رصد عدد من الإشاعات المغلوطة عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بصدد تطبيق العقوبات والغرامات على من يروجها. الى ذلك، بدأت حملة اليمن للتطعيم ضد كوفيد19 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من وصول أول شحنة من برنامج كوفاكس العالمي للقاحات إلى اليمن، حيث تسلمت الحكومة 360 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا، تمثل جزءا من حصة من كوفاكس يتوقع أن يبلغ إجماليها 1.9 مليون جرعة في العام الجاري. بدورها تتلقى مصر خلال أيام 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، هذه الجرعات تأتي كدفعة ضمن 20 مليون جرعة اتفقت عليها مع الصين. وقد سجلت وزارة الصحة المصرية 855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة.

في السودان دعا مسؤول الحكومة لتوفير الكهرباء والأكسجين للمستشفيات، خصوصا مستشفيات العزل لمصابي كورونا. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التصديق على شراء ملايين الجرعات من لقاحي “فايزر” و”سبوتنيك5” الروسي.

دوليا، أصبحت الأرجنتين أول دولة في أميركا اللاتينية تبدأ إنتاج لقاح (سبوتنيك5) الروسي المضاد لكوفيد19، وسيبدأ الإنتاج على نطاق واسع في يونيو، بدورها أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 4262 إصابة جديدة بفيروس كورونا و582 حالة وفاة. كما قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 69381 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3321 وفاة. على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن حكومته ستخفف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدءا من الأسبوع القادم، وذلك رغم معدلات الإصابات التي لا تزال مرتفعة. في السياق أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية حصيلة وفيات قياسية لم تشهدها منذ بدء جائحة كورونا. وبحسب بيان وزارة الصحة التركية، سجلت 346 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة.

آسيويا، بدأت ماليزيا المرحلة الثانية من برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، على الرغم من أنه فقط حوالي ربع الفئات المستحقة ويبلغ عددهم 9.4 مليون شخص قاموا بالتسجيل للحصول على اللقاح، وفقاً للوزير المسؤول.