حادث قطار دلتا مصر أودى بحياة 23 شخصا

القاهرة ـ رويترز: قال مكتب النائب العام المصري إن حادث خروج قطار عن القضبان شمالي القاهرة يوم الأحد الماضي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 139. وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرجت أربع عربات عن القضبان على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي القاهرة. كانت السلطات قد ذكرت في البداية أن 11 قتلوا وأصيب 98. وقال البيان إن النائب العام أمر بحبس 23 شخصا، بينهم قائد القطار وعاملين ومسؤولين بالسكك الحديدية.

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