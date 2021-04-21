انت الان تتابع خبر الخدمة الاتحادي: صلاحية التوظيف أصبحت حصراً بالمجلس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الاربعاء، أن صلاحية التوظيف أصبحت حصراً بيد المجلس.
وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "بعد إقرار موازنة 2021 أحيل ملف التوظيف المدني بالكامل إلى مجلس الخدمة وأصبحت صلاحية التوظيف الآن حصراً بيد مجلس الخدمة الاتحادي".
وأضاف أن "مجلس الخدمة الاتحادي يهتم بإدارة الموظف داخل المؤسسة وينظم العمل الإداري داخل المؤسسات"، مؤكدة "يجب إعادة الهيكلية الإدارية للدولة".