انت الان تتابع خبر الخدمة الاتحادي: صلاحية التوظيف أصبحت حصراً بالمجلس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الاربعاء، أن صلاحية التوظيف أصبحت حصراً بيد المجلس.