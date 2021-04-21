"الدفاع اليمنية": قادرون على تحقيق النصر على الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الدفاع اليمنية، الأربعاء، أنها قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق النصر ضد مليشيا الحوثي ومن ورائها نظام إيران.

وقالت الدفاع اليمينة، في اجتماع موسع لقيادتها في مأرب، إنها عازمة مع المقاومة اليمنية على المضي نحو تحقيق تطلعات وخيارات الشعب اليمني في استعادة دولته وجمهوريته وتطهير البلد من الإرهاب الإيراني والمخططات التخريبية، بحسب وكالة سبأ الرسمية.



وأشاد الاجتماع بمواقف السعودية الداعمة لليمن وجيشه الوطني في معركة الدفاع المشترك ضد مخططات التمدد الفارسية ومواجهة التهديدات القومية.

كما حث الاجتماع على تعزيز المكاسب والتحلي بالعزيمة والجهوزية العالية لتجاوز التحديات والعوائق، وتسخير الإمكانات المتاحة لخدمة المقاتلين الذين يروون تراب الوطن بأرواحهم ودمائهم ومواصلة عمليات البناء والإعداد القتالي والمعنوي لمنتسبي القوات المسلحة.

وقال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي إن التحديات كبيرة إلا "أننا قادرون على تجاوزها وتحقيق النصر المؤزر بفضل تضحيات وعزيمة أبطالنا ودعم قياداتنا ومساندة كل العرب".



وأضاف "أن النصر سيبقى حليف اليمنيين الأحرار وأن الهزيمة والعار لأوهام الكهنوت والدمار الحوثي".





من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز أن الشعب اليمني لن يقبل بالمشاريع الحوثية الهدامة وأفكاره الإرهابية الدخيلة على يمن الإيمان والحكمة والتعايش المشترك.

وأشار إلى وقوف كل الأحرار والشرفاء في صف واحد وتحت راية الشرعية الدستورية في وجه "العدو الإيراني ومليشياته الفوضوية التي تعيث في الأرض الفساد وترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين".

ويعد اجتماع كبار قيادات الجيش اليمني في مأرب بمثابة رسالة تحدي لمليشيات الحوثي والتي تهاجم أهم معاقل الحكومة المعترف بها دوليا شمالا برا وجوا عبر مليشياتها وصواريخها وطائراتها الإيرانية.

كما يأتي مع حراك عسكري واسع لاستعادة زخم المعركة ضد الحوثيين، إذ شهد الساحل الغربي لليمن اجتماعا موسعا لقيادات المقاومة الوطنية للتأكد على مواصلة التحرير استعاد العاصمة المختطفة صنعاء.