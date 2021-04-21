رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل بعد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن دبلوماسي مغربي تسيير رحلات مباشرة بين المغرب وإسرائيل بعد نهاية شهر رمضان.

وجاء إعلان السفير المغربي المكلف ورئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل عبد الرحيم بيود، خلال لقاء مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس.

وقالت وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية في بيان، إن اللقاء "ناقش اتفاقية السلام التاريخية وموافقة الكنيست المرتقبة عليها، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين".

وقال بيود: "لقد أسعد اتفاق السلام التاريخي بين البلدين كثيرًا الشعب المغربي الذي يحب إسرائيل.. إن التقاليد اليهودية هي جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية"، بحسب البيان الصادر عن وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية.

وأضاف: "أتطلع إلى زيادة التعاون الثنائي. يجب أن نجد تعبيرا عن الدفء في العلاقات في العديد من المجالات".

وتابع الدبلوماسي المغربي: "مباشرة بعد رمضان سنعمل على توثيق العلاقات السياحية بين بلدينا من خلال تشغيل الرحلات الجوية المباشرة، وأتطلع إلى العمل مع وزارة التعاون الإقليمي في مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على كلا الشعبين ".

ومن جهته قال أكونيس إن: "الاتفاقية بين البلدين لها إمكانات كبيرة في التجارة والاقتصاد والسياحة والتكنولوجيا والابتكار".

وأضاف: "الاتفاق يغير بشكل كبير الوضع الدبلوماسي في منطقتنا ويخلق جوًا جديدًا تمامًا في الشرق الأوسط".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت المغرب وإسرائيل قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.



ولاحقا في ذات الشهر أبرم ممثلون عن الدولتين عدة اتفاقيات في مواضيع مختلفة منها الإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، وجوازات السفر الخدمية، والتعاون في مجال المياه، وفي مجالات الأموال والاستثمارات.