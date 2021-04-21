اتهام تركيا بإرسال قوات إلى الحدود الأوكرانية مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال تقرير روسي إن تركيا أرسلت 150 جندياً إلى منطقة دونباس شرق أوكرانيا التي تشهد توترات عسكرية تزامناً مع تفاقم الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.



ونقل موقع "زمان التركية" عن قناة WarGonzo الروسية، إن جنوداً أتراكاً وصلوا إلى المدينة الأوكرانية، رغم تصريحات الخارجية التركية عن حيادها في الصراع.

وقال الخبير الروسي كريم هاس، عبر حسابه على تويتر قائلاً: "آمل ألا يفعل أردوغان مثل هذا الجنون" لافتاً إلى أن الأنباء الآتية عن تركيا تشير إلى بناء قوة خاصة "قد تكون مهمتها تنسيق حرب محتملة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول في 10 أبريل (نيسان) ووقعا سلسلة من الاتفاقيات.

وأكد أردوغان، رفض ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وقال إنه يدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، مؤكداً أن علاقة تركيا مع أوكرانيا ليست تحالفاً مضاداً تجاه دول ثالثة.

وعقب هذا اللقاء أعلنت روسيا وقف الطيران المنتظم مع تركيا مدة شهر ونصف في قرار مفاجئ، بسبب تفشي كورونا في تركيا