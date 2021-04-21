شكرا لقرائتكم خبر مقبرة إيران الكبرى تمتلئ بسبب وفيات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس إدارة الأزمات في طهران «إن أكبر مقبرة إيرانية قد تنفد الأماكن بها قريبا إذا استمر عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الارتفاع».

ونقلت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) عن رضا كرامي، رئيس منظمة إدارة الكوارث ومنعها، قوله «إذا تدهورت الأوضاع، فإن مشارحنا الحالية لن يكون بها سعة كافية لحفظ أعداد كبيرة من الموتى».

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية الأسبوع الماضي أكثر من 3000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، نحو ثلثها في العاصمةـ وظهرت الحاجة إلى مناوبات إضافية في مقبرة (بهشت زهرا) في طهران للتعامل مع جميع الجثث، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وحذرت لجنة أزمة فيروس كورونا من موجة وفيات في إيران، خاصة في طهران، إذا لم يتم اتباع قواعد الإغلاق التي تم إعادة فرضها.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم أمس تسجيل 388 حالة وفاة و24886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذكرت أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و311 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران قد ارتفع إلى 67913 .

وذكرت سادات لاري أن 4991 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و823 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إرنا).