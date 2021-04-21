سلال رمضان السعودية تصل إلى قطاع غزة والضفة الغربية

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وجرى توزيع 3.350 سلة غذائية رمضانية في محافظات جنين ونابلس وأريحا بالضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منها 3.350 أسرة بواقع 16.750 فردا.
واستمر المركز في دعمه للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان، حيث وزع أمس، 1.002 سلة غذائية للمستفيدين تشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة الشهر الفضيل.
وواصل المركز توزيع السلال في عدد كبير من دول العالم، حيث وزع ما يقارب من 2000 سلة غذائية في ألبانيا، وسلم مساعدات طبية خاصة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في باكستان بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، ومساعدات مماثلة إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، وأهدى 75 طنا من التمور إلى كوت ديفوار.
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