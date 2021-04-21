شكرا لقرائتكم خبر الأسد يترشح لرئاسة رابعة في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) فقد تم تلقي ستة طلبات ترشح حتى الآن، وتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من أمس الأول، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في مايو المقبل.
على صعيد آخر، قال مسؤول صحي سوري «إن الدفعة الأولى من لقاحات (كوفيد-19) وصلت أمس، إلى إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سورية».
وقال عماد زهران المسؤول الإعلامي في مديرية الصحة «تلقينا اليوم 53800 جرعة من لقاح أسترازينيكا».
وأضاف «إن أول من سيتم تطعيمهم مطلع الشهر المقبل هم أفراد الطواقم الطبية والعاملين في وكالات الإغاثة».
كانت هذه تفاصيل خبر الأسد يترشح لرئاسة رابعة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.