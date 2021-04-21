الأسد يترشح لرئاسة رابعة في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ أنه تلقى كتابا من المحكمة الدستورية العليا يبلغه بتقديم الرئيس بشار الأسد طلبا إلى المحكمة لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) فقد تم تلقي ستة طلبات ترشح حتى الآن، وتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من أمس الأول، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في مايو المقبل.

على صعيد آخر، قال مسؤول صحي سوري «إن الدفعة الأولى من لقاحات (كوفيد-19) وصلت أمس، إلى إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سورية».

وقال عماد زهران المسؤول الإعلامي في مديرية الصحة «تلقينا اليوم 53800 جرعة من لقاح أسترازينيكا».

وأضاف «إن أول من سيتم تطعيمهم مطلع الشهر المقبل هم أفراد الطواقم الطبية والعاملين في وكالات الإغاثة».