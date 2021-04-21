صفقة مطهرات تقيل وزيرة التجارة التركية

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وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، عين إردوغان، محمد موس، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وزيرا جديدا للتجارة في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يجري إردوغان تعديلا وزاريا، بحسب بلومبيرج.
وجاءت إقالة بكجان بعد أن ذكر تلفزيون (أودا تي) في مطلع الأسبوع أن وزارة التجارة اشترت مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين يملكهما زوج وزيرة التجارة المقالة.
ونفت بكجان ارتكاب أية مخالفات في بيان لها، قائلة «إنه تم اختيار صاحب أقل سعر بغض النظر عن مالك الشركة».
واتهم السياسي البارز وزيرة التجارة التركية وزوجها بتأسيس مصنع لإنتاج مواد التعقيم وبيعها للوزارة، قائلا «قامت وزيرة التجارة وزوجها بتأسيس شركات لإنتاج المطهرات، لمن يبيعونها؟ إلى وزارتها، هل ترون ما أصبحنا عليه؟».
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