9 انتهاكات إسرائيلية للأجواء اللبنانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الجيش اللبناني أمس عن تسجيل 9 انتهاكات جوية نفذتها طائرات إسرائيلية فوق مناطق الجنوب.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي أوردته (الوكالة الوطنية للإعلام) «إنه جرى تسجيل خمسة خروق جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق الجنوب».

وأشارت إلى تسجيل أربعة خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، وقالت «إنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان».

يذكر أن إسرائيل تنتهك بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.